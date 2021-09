La tournée des ateliers d’artistes: Aux ateliers de Lorient Sadirac, 16 septembre 2021, Sadirac.

La tournée des ateliers d’artistes: Aux ateliers de Lorient 2021-09-16 – 2021-09-16

Sadirac Gironde Sadirac

Ce sont 4 ateliers, ceux de Gwénola, Marina et Noémie Boullier et Jean-François Bourlard où peintures et céramiques se côtoient dans une ancienne tuilerie marquée par la tradition de l’argile et du feu. Ces ateliers sont sur le chemin de La Tournée ! Un événement qui, du 9 au 19 septembre, ouvre les portes de 16 ateliers d’artistes installés dans l’Entre-deux-Mers et le Libournais, mettant à portée de tous les œuvres de plus de 20 créateurs soucieux de faire vivre la création dans des lieux hors des circuits officiels.

Au programme : Dès 19h, les Ateliers seront ouverts !

21h : Sama Leï

22h : Carte Blanche à SILEX ! + Rakupunk

Sur réservation.

+33 6 29 61 44 25

Larural

