Ouverture à 19h

A boire et à manger sur place !

La Tournée de l’Egalité – Ultramoule + Les chattes sauvages + Projection « La cantatrice chôme »

ULTRAMOULE

UltraMoule c’est de l’extrême hardcore de bisounours : violon et violoncelle électriques qui saturent de bons riffs, une boite à rythme Electribe de teufeur et des textes provocants. Le trio UltraMoule transpire le féminisme, l’éco-bo-bio-véganisme friendly avec humour et fureur ! Butch, Ariette et Konda cassent les codes et les cases et quitte à ne pas être dans le moule elles s’en sont créé un ultra, assez large pour accueillir toutes celles et ceux qui le souhaitent !

LES CHATTES SAUVAGES

Elles ont fait les beaux jours de Léon Cavallo, extravagante tribu rock polinoise qui anima avec vigueur et humour les années 1990. Avec 2 nouvelles recrues, Les Chattes Sauvages reprennent le flambeau avec 5 micros et un ukulélé, pour un spectacle qu’elles promettent hallucinogène, joyeux et déluré !

PROJECTION « LA CANTATRICE CHÔME »

2% de techniciennes, 17% d’autrices-compositrices sociétaires à la SACEM ou encore 12% parmi les dirigeant.es des scènes de musiques actuelles. Où en sommes-nous ? Comment peut-on expliquer cela ? Quels sont les obstacles à surmonter et quelles sont les initiatives déjà mises en place pour faire avancer les choses ?

Nous tenterons de répondre à ces questions à l’issue de la projection lors d’un débat avec Manon Caussignac et Florent Barrallon, qui ont coréalisé le documentaire « La Cantatrice Chôme » qui interroge sur la place des femmes dans les musiques actuelles.

Réservation sur le site internet du Moulin de Brainans

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/ultramoule-1ere-partie/

