La tournée de la transition énergétique en France Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 9 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

La tournée de la transition énergétique en France

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le jeudi 9 juin à 08:30

Ville pionnière en France de la smart city, Issy-les-Moulineaux porte désormais tous les efforts de son projet “smart” vers la lutte contre le changement climatique et pour la transition énergétique. Smart City Mag et la ville d’Issy-les-Moulineaux vous accueillent dans cette étape de la Tournée de la Transition Énergétique qui se tient dans le cadre de #VivaIssy, le p’tit festival des audaces numériques. Déroulé ——- ### 8 h 30 – Accueil-café & espace démo ### 9 h – 9 h 10 – Mot de bienvenue ### 9 h 10 – 10 h 00 Table ronde 1 – Numérique & environnement : Faut-il choisir entre la performance fonctionnelle d’un territoire «intelligent et connecté » et l’aspiration sociétale à la sobriété énergétique ? Réseaux de communication, terminaux, datacenters… la consommation énergétique du numérique est croissance, tout comme son impact global sur l’environnement. Mais certains usages du numérique (télétravail, télémédecine, enseignement à distance…) et certains outils (capteurs, algorithmes, applications…) permettent également une optimisation parfois spectaculaire de la consommation de ressources naturelles et de l’énergie. Alors, au final, quel bilan peut-on dresser ? ### 10 h 00 – 11 h 00 Table ronde 2 – Réseaux de chaleur et de froid, hydrogène, chaleur des eaux usées… Comment combiner les sources d’énergie pour réduire l’impact environnemental du territoire ? Nouveaux quartiers, mobilité, bâtiments publics… pour aller vers une décarbonation rapide du territoire, mieux vaut exploiter en priorité les ressources locales disponibles, tout en misant sur les filières d’avenir. Pionnière de la smart city et du smart grid, la ville d’Issy-les-Moulineaux profite de son expérience sur le sujet sans cesser d’explorer de nouvelles voies. ### 11 h 00 – 11 h 20 Pause café & networking espace démo ### 11 h 20 – 12 h 00 – Table ronde 3 Atténuation/adaptation Comment lutter concrètement contre les effets d’un changement climatique qui est déjà là ? Canicules, pluies diluviennes, sécheresses, inondations, crues … les effets du changement climatique sont aujourd’hui perceptibles dans de nombreux territoires. Et s’il faut continuer à réduire les émissions, il faut aussi adapter la ville aux changements qui sont déjà là. Systèmes d’alerte, végétalisation, optimisation de la gestion de l’eau, bâtiments bioclimatiques… Quelles solutions pour quels territoires ? ### 12 h 00 – 12 h 20 – prise de parole ### 12 h 20 – 12 h 40 discours de clôture – [Plus d’infos, liste des intervenants et inscription sur le site de Smart city mag](http://www.smartcitymag.fr/tournee/3/issy-les-moulineaux)

Sur inscription

La Tournée des Initiatives Locales de Transition Energétique organisée par Smart City Mag a pour but de faciliter le partage des bonnes pratiques entre collectivités territoriales.

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T08:30:00 2022-06-09T13:00:00