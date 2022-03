LA TOURNÉE #2 (LE PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Cette année Amandine Lourdel, Arthur Fournier, Blandine Alice, Lord Betterave, Ryad Graham et notre gagnante de la Nouvelle Seine, Lisa Perrio, seront à l’honneur en ouvrant le festival lors des Galas du printemps, puis répartis en 2 tournées de 3 humoristes pour animer la Haute-Garonne !

3 étoiles montantes et 1 bonne dose d’énergie au rendez-vous ! Dans le cadre du festival du Printemps du Rire.

Découvrez ces 6 jeunes talents 2022 découverts des quatre coins de la francophonie européenne via le Tremplin du Printemps. Cette année Amandine Lourdel, Arthur Fournier, Blandine Alice, Lord Betterave, Ryad Graham et notre gagnante de la Nouvelle Seine, Lisa Perrio, seront à l’honneur en ouvrant le festival lors des Galas du printemps, puis répartis en 2 tournées de 3 humoristes pour animer la Haute-Garonne !

