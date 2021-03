Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA TOURNEE #1 PART EN LIVE ! (LE PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA TOURNEE #1 PART EN LIVE ! (LE PRINTEMPS DU RIRE), 15 mars 2021-15 mars 2021, Toulouse. LA TOURNEE #1 PART EN LIVE ! (LE PRINTEMPS DU RIRE) 2021-03-15 20:30:00 – 2021-03-15

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne Ils vous ont faire marrer au Gala du Printemps et vous en voulez plus ? Vous les avez loupés le 5 mars ?

Ça tombe bien, les Jeunes Talents reviennent sur scène pour une version longue !

Retrouvez-les en direct depuis votre canapé, pour 1h20 d’humour ! RENDEZ-VOUS SUR L’ÉVÈNEMENT FACEBOOK ET NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

Lancement du live le 15 mars 2021 à 20h30, disponible en ligne sur nos réseaux jusqu’au 21 mars à minuit. EVENEMENT EN LIGNE, EVENMENT GRATUIT

