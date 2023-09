Portes ouvertes de l’Atelier d’Artistes, chez Gabriela Gonzalez Ségura La Tourelle Chatillon-sur-loire, 14 octobre 2023, Chatillon-sur-loire.

Née en 1972 à Mendoza, Argentine. Vit et travaille depuis janvier 1999 en France. S’installe en 2006 à Châtillon-sur-Loire (Loiret) pour ouvrir son propre atelier avec son compagnon Erik Staal. Membre fondateur de l’association ARTERIA Diplômée de l’École de Beaux-arts de l’Université National de Cordoba, Argentine. A partir de 2009 dans le cadre du PACT (soutenu par la Région Centre), stages d’initiation à la gravure et arts plastiques. Interventions dans les écoles, centres de loisirs, collèges, CIP EDF Belleville et dans son atelier. A partir de 2011 dans le cadre du PACT (soutenu par la Région Centre), réalisation de peintures murales et d’œuvres de land art.

La Tourelle 19 Ruelle du Ferton, La Tourelle, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Gabriela Gonzalez