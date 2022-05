La tourbière sous tous les angles

La tourbière sous tous les angles, 10 juillet 2022, . La tourbière sous tous les angles

2022-07-10 – 2022-07-10 Venez découvrir les secrets de la tourbière : sa formation, les caractéristiques du sol, ses particularités. Vous en saurez plus sur ce milieu naturel d’exception, formidable réservoir de biodiversité en Normandie !

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville. Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie Venez découvrir les secrets de la tourbière : sa formation, les caractéristiques du sol, ses particularités. Vous en saurez plus sur ce milieu naturel d’exception, formidable réservoir de biodiversité en Normandie !

RDV parking du site, rue de la… Venez découvrir les secrets de la tourbière : sa formation, les caractéristiques du sol, ses particularités. Vous en saurez plus sur ce milieu naturel d’exception, formidable réservoir de biodiversité en Normandie !

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville. Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville