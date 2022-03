La tourbière du Corong Locarn Locarn Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Locarn Côtes d’Armor Au fond de certains vallons se trouvent des tourbières, joyaux de la biodiversité, où poussent les plantes carnivores de Bretagne, ces lieux reculés sont de véritables havres de paix pour la faune sauvage et témoignent de pratiques aujourd’hui disparues. Venez découvrir les tourbières de Locarn pour mieux comprendre leur fonctionnement et leur importance au sein de la biodiversité RDV à 14h30 au parking du Quellenec, Landes de Locarn

