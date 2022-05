LA TOURBIÈRE DÉVOILE SES MYSTÈRES Remontée mécanique, 14 septembre 2022, Les Angles.

LA TOURBIÈRE DÉVOILE SES MYSTÈRES

Remontée mécanique, le mercredi 14 septembre à 10:00

Balade découverte de la tourbière de la Cabane aux Angles en compagnie de Romain Moulira, chargé de mission eau et zones humides au PNR des Pyrénées catalanes, qui donnera un éclairage scientifique sur l’écosystème et le fonctionnement de la tourbière. C’est sans compter sur Ninon, qui viendra mettre son grain de sel et de folie pour apporter du rire et de la dérision. Public familial. Evénément inscrit dans le cadre des Palabres d’Aqui du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

Chaussures de marche et vêtements chauds, eau, pique-nique, matériel d’observation

Découverte de la tourbière de la Cabane et de sa biodiversité à travers un discours scientifique et ludique.

Remontée mécanique Les Angles 66 Les Angles Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-14T10:00:00 2022-09-14T12:30:00