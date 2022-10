LA TOURBIÈRE DE JUSSARUPT COMME UN LIVRE OUVERT Herpelmont Herpelmont Catégories d’évènement: Herpelmont

Vosges

LA TOURBIÈRE DE JUSSARUPT COMME UN LIVRE OUVERT Herpelmont, 27 octobre 2022, Herpelmont. LA TOURBIÈRE DE JUSSARUPT COMME UN LIVRE OUVERT

Grande Rue Mairie Herpelmont Vosges OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Mairie Grande Rue

2022-10-27 – 2022-10-27

Mairie Grande Rue

Herpelmont

Vosges Herpelmont ETC Terra vous invite à découvrir sur la pointe des pieds un écosystème fragile caché au cœur de la forêt de Pins de Jussarupt. Venez écouter ce que la tourbière de Bouyère veut vous raconter sur les siècles passés et les espèces rares qu’elle abrite. Laissez-là réveiller votre âme d’artiste à travers poèmes, contes et légendes…

Prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

RDV parking face à la mairie de Herpelmont, covoiturage puis 20 minutes de marche à pied sont à prévoir pour atteindre le site.

Places limitées. Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. +33 3 29 50 51 33 Mairie Grande Rue Herpelmont

