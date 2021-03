La Lande-de-Goult La Lande-de-Goult La Lande-de-Goult, Orne La tourbière a des yeux La Lande-de-Goult Catégories d’évènement: La Lande-de-Goult

La tourbière a des yeux, 19 mai 2021-19 mai 2021, La Lande-de-Goult. La tourbière a des yeux 2021-05-19 14:00:00 – 2021-05-19 16:00:00

La Lande-de-Goult Orne La Lande-de-Goult

Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir la tourbière des Petits Riaux à travers les yeux des animaux. Vipère péliade, libellule, campagnol… Ce sera l'occasion de découvrir comment ces espèces appréhendent l'espace grâce au sens de la vue.

