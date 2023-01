La tourbe, le terreau et mon jardin Les Châteliers Les Châteliers Les Châteliers Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-02-01

Deux-Sèvres Les Châteliers EUR Découvrez l’impact du jardinage sur les zones humides.

Passionné par le jardin, vous portez une attention particulière à la croissance de vos plants et fleurs. A l’occasion de la journée mondiale des milieux humides, découvrez et échangez sur des alternatives écoresponsables au jardin. Intervention accompagnée par Joël Bolteau de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres et Florian Migault Maître composteur au CPIE de Gâtine poitevine. Saviez-vous que les terreaux sont constitués de tourbes provenant des toubières ? ­ “Qui pense participer à la destruction des zones humides en rempotant ses géraniums, ou en replantant des rosiers ? Pas grand monde. Pourtant, la tourbe reste la principale matière première des terreaux vendus aux jardiniers amateurs (40 % selon le syndicat des industries du secteur, l’Afaïa).” Source : 60 millions de consommateurs Découvrez l’impact du jardinage sur les zones humides.

