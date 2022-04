“La Touraine, terre de Faïences”, 300 ans de céramique tourangelle Chapelle Saint-Libert Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

"La Touraine, terre de Faïences", 300 ans de céramique tourangelle

Chapelle Saint-Libert, le samedi 14 mai

Chapelle Saint-Libert, le samedi 14 mai à 18:00 Entrée libre

Caillou de Tours, faïence fine de Langeais, Avisseau et l’Ecole de Tours, bleu de Touraine, craquelés Art déco, faïences artistiques, potiers de renom… et peintre, décorateur ou graveur à l’occasion. Chapelle Saint-Libert 37 avenue Andre Malraux 37000 Tours Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

