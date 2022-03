La Touraine en armes (1870/71) Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau EUR Exposition temporaire réalisée à partir de l’importante collection d’armes du Musée sur le thème de la guerre de 1870/71. Près d’une trentaine d’armes d’origines diverses (américaines, françaises, prussiennes, anglaise voir pontificale), utilisées lors de cette guerre, sont présentées.

L'exposition vous propose également de suivre le parcours des francs-tireurs de Tours dans cette guerre ainsi que des défenseurs de la Touraine lors de l'invasion. L'occasion de découvrir une représentation inédite de l'uniforme de la 5e Cie de francs-tireurs de Tours. Une histoire construite à partir de documents d'archives et d'ouvrages spécialisés.

contact@musee-dufresne.com +33 2 47 45 36 18 http://www.musee-dufresne.com/

