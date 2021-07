Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois, Indre-et-Loire La Touraine en Aquarelles Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire

La Touraine en Aquarelles Chemillé-sur-Indrois, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Chemillé-sur-Indrois. La Touraine en Aquarelles 2021-07-22 10:00:00 – 2021-09-21 19:00:00

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Chemillé-sur-Indrois 2 EUR 2 2 Exposition des aquarelles de Michel Bellon, artiste peintre. Exposition des aquarelles de Michel Bellon, artiste peintre. contact@chartreuseduliget.fr +33 6 48 16 23 92 https://www.michelbellonaquarelles.com/ Exposition des aquarelles de Michel Bellon, artiste peintre. dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chemillé-sur-Indrois Adresse Ville Chemillé-sur-Indrois lieuville 47.14534#1.13245