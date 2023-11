BOURSE AUX JOUETS La Tour-sur-Orb, 18 novembre 2023, La Tour-sur-Orb.

La Tour-sur-Orb,Hérault

L’association Tourorboise des Minots et leur famille organise une bourse aux jouets et articles de puériculture

Samedi 18 novembre de 9h à 17h à la salle polyvalente de la Tour sur Orb

Buvette, café, gâteaux…

Les emplacements sont à réserver à : atmf@mailo.fr

5€les 2 mètres.

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie



L’association Tourorboise des Minots et leur famille organizes a toy and childcare items fair

Saturday November 18 from 9am to 5pm at the Salle polyvalente in La Tour sur Orb

Refreshments, coffee, cakes…

Pitches can be reserved at: atmf@mailo.fr

5?per 2 meters

La asociación Tourorboise des Minots et leur famille organiza una feria de juguetes y artículos de puericultura

Sábado 18 de noviembre de 9.00 a 17.00 h en la sala polivalente de Tour sur Orb

Refrescos, café, pasteles…

Las parcelas pueden reservarse en: atmf@mailo.fr

5?por 2 metros

Der Verein Tourorboise des Minots et leur famille organisiert eine Börse für Spielzeug und Kinderpflegeartikel

Samstag, den 18. November von 9 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle von La Tour sur Orb

Getränke, Kaffee und Kuchen stehen bereit.

Die Standplätze sind zu reservieren unter: atmf@mailo.fr

5?pro 2 Meter

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU GRAND ORB