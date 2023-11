Cet évènement est passé LOTO La Tour-sur-Orb Catégories d’Évènement: Hérault

Loto organisé par l’Association Lou Recantou

16h30 Salle Polyvalente.

2023-09-24 16:30:00 fin : 2023-09-24 . . La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie



Sunday September 24th

Loto organized by the Lou Recantou Association

4:30 pm Salle Polyvalente Domingo 24 de septiembre

Loto organizado por la Asociación Lou Recantou

16.30 h Sala Polivalente Sonntag, den 24. September

Lotto, organisiert von der Vereinigung Lou Recantou

Mise à jour le 2023-09-15 par OT DU GRAND ORB

