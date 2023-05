LES MERCREDIS AU PAYS : SAFRAN DES HAUTS CANTONS DE L’HERAULT – 2 AOÛT 2023 8 Impasse des Causses, 2 août 2023, La Tour-sur-Orb.

SAFRAN des Hauts Cantons de l’Hérault – Sandrine/Christophe MARAVAL – LA TOUR SUR ORB – 18h00

L’or rouge dans les hauts cantons

La petite histoire sur la Culture, cueillette et tri…

Dégustation des dérivés du Safran (Miels, Meringues, Confiture, Gelée, Sirop… )

18h00 à la Safranière – Durée 2 h – gratuit

Réservation obligatoire : L’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb : 04 67 95 08 79.

8 Impasse des Causses

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie



SAFRAN des Hauts Cantons de l’Hérault ? Sandrine/Christophe MARAVAL ? LA TOUR SUR ORB ? 18h00

Red gold in the high cantons

A short history of the cultivation, harvesting and sorting of?

Tasting of Saffron derivatives (Honey, Meringues, Jam, Jelly, Syrup?)

6:00 pm at the Safranière – Duration 2 h ? free

Reservation required: Bédarieux Grand Orb Tourist Office: 04 67 95 08 79

SAFRAN de los Altos Cantones del Hérault ? Sandrine/Christophe MARAVAL ? LA TOUR SUR ORB ? 18h00

El oro rojo de los Altos Cantones

Breve historia del cultivo, la cosecha y la selección del?

Degustación de derivados del azafrán (miel, merengues, mermelada, jalea, jarabe…)

18:00 h en la Safranière – Duración 2 horas ? gratuita

Reserva obligatoria: Oficina de Turismo de Bédarieux Grand Orb: 04 67 95 08 79

SAFRAN des Hauts Cantons de l’Hérault ? Sandrine/Christophe MARAVAL ? LA TOUR SUR ORB ? 18h00

Das rote Gold in den Hochkantonen

Die kleine Geschichte über den Anbau, die Ernte und das Sortieren?

Verkostung von Safranprodukten (Honig, Meringues, Konfitüre, Gelee, Sirup? )

18.00 Uhr auf der Safranfarm – Dauer 2 Stunden ? kostenlos

Reservierung erforderlich: Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb: 04 67 95 08 79

