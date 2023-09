Le Fascinant Week-end « Ils se mettent en 4 pour nos 5 vins ! » : Déambulations gourmandes autour du Safran La Tour-Saint-Gelin, 21 octobre 2023, La Tour-Saint-Gelin.

La Tour-Saint-Gelin,Indre-et-Loire

Rendez-vous à la safranière « Safran de Val » à La Tour-Saint-Gelin pour une visite avec Valérie Raineau. Valérie est passionnée par le safran, sa culture, sa saveur, son arôme. Profitez ensuite d’une parenthèse gastronomique et gourmande autour du safran au restaurant « Auberge du Val de Vienne ».

Samedi 2023-10-21 10:15:00 fin : 2023-10-21 . 55 EUR.

La Tour-Saint-Gelin 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit the « Safran de Val » saffron farm in La Tour-Saint-Gelin with Valérie Raineau. Valérie is passionate about saffron, its cultivation, flavor and aroma. Then enjoy a gourmet saffron interlude at the « Auberge du Val de Vienne » restaurant

Visite la granja de azafrán « Safran de Val » en La Tour-Saint-Gelin con Valérie Raineau. Valérie es una apasionada del azafrán, su cultivo, su sabor y su aroma. A continuación, disfrute de un interludio gourmet de azafrán en el restaurante « Auberge du Val de Vienne »

Treffen Sie sich auf der Safranfarm « Safran de Val » in La Tour-Saint-Gelin zu einem Besuch mit Valérie Raineau. Valérie hat eine Leidenschaft für Safran, seinen Anbau, seinen Geschmack und sein Aroma. Genießen Sie anschließend im Restaurant « Auberge du Val de Vienne » eine gastronomische und lukullische Auszeit rund um den Safran

