Journées Européennes du Patrimoine : Les mottes castrales de l’an mil La Tour Saint-Dizier-la-Tour, 16 septembre 2023, Saint-Dizier-la-Tour.

Saint-Dizier-la-Tour,Creuse

Visite guidée des mottes castrales de La-Tour-Saint-Austrille

Départ des visites à l’église de La Tour.

Les Mottes castrales de l’An Mil sont le témoignage préfigure aussi le passif qui engendrera les conflits futurs entre l’aquitaine et la France. Etre à la frontière de ces deux zones implique une interaction forte entre l’histoire locale et celle de ces deux zones de pouvoir.

La visite vous permet de découvrir les vestiges de différentes époques liée à l’histoire du site qui est classé au titre des Monuments historiques. Ses liens avec la fin de la période carolingienne vous est conté.

L’histoire des mottes castrales de La-Tour-Saint-Austrille a été révélée grâce à madame Thérèse Mangeret à la suite de plus de 10 années de recherche et d’un long parcours pour retrouver nombre de documents, déchiffrer les archives et valider des hypothèses..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

La Tour

Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the mottes castrales at La-Tour-Saint-Austrille

Tours start at La Tour church.

The mottes castrales of the Middle Ages are a testimony to the liabilities that would engender future conflicts between Aquitaine and France. Being on the border of these two zones implies a strong interaction between local history and that of these two zones of power.

The tour takes in the remains of various periods linked to the history of the site, which is listed as a Monument Historique. Its links with the late Carolingian period are recounted.

The history of the mottes castrales at La-Tour-Saint-Austrille was revealed by Madame Thérèse Mangeret after more than 10 years of research and a long journey to locate numerous documents, decipher archives and validate hypotheses.

Visita guiada a las mottes castrales de La-Tour-Saint-Austrille

Las visitas comienzan en la iglesia de La Tour.

Las mottes castrales, que datan del año 1000, son testigos de las responsabilidades que iban a dar lugar a los futuros conflictos entre Aquitania y Francia. El hecho de encontrarse en la frontera de estas dos zonas implica una fuerte interacción entre la historia local y la de estas dos zonas de poder.

Durante su visita, descubrirá los vestigios de diversas épocas vinculadas a la historia del lugar, catalogado como Monumento Histórico. Se le explicarán sus vínculos con el periodo carolingio tardío.

La historia de las mottes castrales de La-Tour-Saint-Austrille fue desvelada por Madame Thérèse Mangeret tras más de 10 años de investigación y un largo periplo para encontrar numerosos documentos, descifrar archivos y validar hipótesis.

Geführte Besichtigung der Motte Castrales von La-Tour-Saint-Austrille

Beginn der Besichtigungen an der Kirche von La Tour.

Die Mottes castrales aus dem Jahr 1000 sind ein Zeugnis für die Passivität, die zu zukünftigen Konflikten zwischen Aquitanien und Frankreich führen wird. Die Lage an der Grenze zwischen diesen beiden Gebieten bedeutet eine starke Interaktion zwischen der lokalen Geschichte und der Geschichte dieser beiden Machtbereiche.

Der Besuch ermöglicht es Ihnen, die Überreste verschiedener Epochen zu entdecken, die mit der Geschichte des Ortes, der als historisches Monument eingestuft ist, verbunden sind. Die Verbindungen zum Ende der Karolingerzeit werden Ihnen erzählt.

Die Geschichte der Motte de La-Tour-Saint-Austrille wurde von Frau Thérèse Mangeret nach mehr als 10 Jahren Forschung und einem langen Weg der Suche nach Dokumenten, der Entschlüsselung von Archiven und der Bestätigung von Hypothesen enthüllt.

