La Tour Nivelle – visite animée et atelier « Jouets buissonniers » Courlay

Deux-Sèvres

La Tour Nivelle – visite animée et atelier « Jouets buissonniers » Courlay, 16 février 2022, Courlay. La Tour Nivelle – visite animée et atelier « Jouets buissonniers » Courlay

2022-02-16 – 2022-02-16

Courlay Deux-Sèvres EUR Le musée de la Tour Nivelle fait sa rentrée ! Ce site patrimonial vous fera revivre l’école en 1900, à l’époque des pupitres en bois et de l’encre violette, de la blouse noire et du béret. Et puis s’il fait froid, le poêle vous attendra au fond de la classe…

Les mercredis, l’institutrice vous attendra, baguette à la main, pour vous faire découvrir la vie d’un écolier en 1900. Récompenses mais aussi punitions peuvent tomber ! Attention aux bavardages… Les jeux de la récréation à la fin de la visite sauront vous récompenser.

Après la visite, place à l’atelier sur les jouets buissonniers ! Les enfants pourront fabriquer leur petit bateau avec des coquilles de noix, des coquillages ou autres objets de récupération comme le faisaient les écoliers autrefois. Le musée de la Tour Nivelle fait sa rentrée ! Ce site patrimonial vous fera revivre l’école en 1900, à l’époque des pupitres en bois et de l’encre violette, de la blouse noire et du béret. Et puis s’il fait froid, le poêle vous attendra au fond de la classe…

