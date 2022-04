La Tour Nivelle – La folle journée de Paul Courlay Courlay Catégories d’évènement: Courlay

Courlay Deux-Sèvres Courlay Deux-Sèvres 4 EUR Jeu de piste “La folle journée de Paul”, pour découvrir la vie d’ un écolier en 1900 tout en s’ amusant! Jeu proposé aux familles, accessible à partir de 5 ans.

Jeu de piste "La folle journée de Paul", pour découvrir la vie d' un écolier en 1900 tout en s' amusant! Jeu proposé aux familles, accessible à partir de 5 ans.

La visite du musée se fait en autonomie. Durée: 1 h 30. +33 5 49 80 29 37

Courlay

