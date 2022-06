La Tour Nivelle – Jeu d’enquête

2022-07-16 – 2022-07-16 EUR Cultivez votre âme d’enfant !

Ce jeu est inspiré du roman « Le crime étrange de Lise Balsan » d’Ernest Pérochon. Un corps a été trouvé. Un meurtre a été commis? Pourquoi ? Par qui et comment ? C’est en répondant correctement aux énigmes que vous pourrez résoudre le mystère ! A partir de 10 ans Cultivez votre âme d’enfant !

