La Tour Nivelle – Jeu de piste « La folle journée de Paul » La Tour Nivelle Courlay, 26 octobre 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Le jeu de piste « La folle journée de Paul ! » attendra les familles avec enfants pour découvrir ou redécouvrir le musée d’école avec les yeux d’un écolier du début du XXe siècle (dernier départ du jeu à 16 h). Les énigmes disséminées dans le musée mèneront à un mot mystère et peut-être à une petite récompense… La visite du musée se fait en autonomie par l’intermédiaire du parcours découverte qui vous fera déambuler dans les différentes salles..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

La Tour Nivelle

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « Paul?s Crazy Day » treasure hunt awaits families with children, as they discover or rediscover the school museum through the eyes of an early 20th-century schoolboy (last game starts at 4pm). Riddles scattered around the museum will lead to a mystery word and perhaps a small reward? You can visit the museum on your own via the discovery trail, which takes you through the various rooms.

La caza del tesoro « El día loco de Paul » estará esperando a las familias con niños para que descubran o redescubran el museo escolar a través de los ojos de un colegial de principios del siglo XX (la última partida comienza a las 16:00). Las adivinanzas repartidas por el museo conducirán a una palabra misteriosa y, tal vez, a una pequeña recompensa.. Puede visitar el museo por su cuenta gracias al recorrido de descubrimiento, que le llevará por las distintas salas.

Die Schnitzeljagd « Pauls verrückter Tag! » erwartet Familien mit Kindern, um das Schulmuseum mit den Augen eines Schulkindes aus dem frühen 20. Jahrhundert zu entdecken oder wiederzuentdecken (letzter Start der Schnitzeljagd um 16 Uhr). Die im Museum verteilten Rätsel führen zu einem geheimnisvollen Wort und vielleicht zu einer kleinen Belohnung? Sie können das Museum auf eigene Faust besuchen, indem Sie auf dem Entdeckungspfad durch die verschiedenen Säle wandern.

