La Tour Nivelle – Atelier Halloween et visite animée La Tour Nivelle Courlay, 25 octobre 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

La visite animée de la classe 1900 sera proposée à 14 h 30. Après la visite, c’est l’heure de la récréation ! Sous le préau, passez un moment de détente et d’amusement avec les jeux de cour : marelle, cordes à sauter, quilles… Pour finir l’après-midi, les enfants pourront participer à un atelier manuel sur le thème d’Halloween et repartir avec leur production..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:30:00. EUR.

La Tour Nivelle

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An animated tour of the Class of 1900 takes place at 2:30 pm. After the tour, it’s playtime! Relax and have fun in the playground: hopscotch, skipping ropes, skittles? To round off the afternoon, children can take part in a Halloween-themed handicraft workshop and take home their own creations.

A las 14.30 horas tendrá lugar una visita guiada a la Clase de 1900. Después de la visita, ¡hora de jugar! En el patio, relájese y diviértase con los juegos de patio: rayuela, comba, bolos.. Para terminar la tarde, los niños podrán participar en un taller de manualidades con temática de Halloween y llevarse a casa sus propias creaciones.

Die animierte Führung durch das Klassenzimmer 1900 wird um 14:30 Uhr angeboten. Nach der Führung ist es Zeit für eine Pause! Auf dem Schulhof können Sie sich bei den Spielen auf dem Hof entspannen und Spaß haben: Murmeln, Springseile, Kegeln? Zum Abschluss des Nachmittags können die Kinder an einem Bastelkurs zum Thema Halloween teilnehmen und ihre Werke mit nach Hause nehmen.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Bocage Bressuirais