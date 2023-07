La Tour Nivelle – Les jeudis scientifiques La Tour Nivelle Courlay, 27 juillet 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Participez à des ateliers ludiques et scientifiques avec les animateurs de l’Espace Mendès France de Poitiers.

Au programme:

-Le jeudi 27 juillet: De Toumaï à Homo Sapiens-La chimie passe au vert

-Le jeudi 3 août: Le secret des constellations disparues

-Le jeudi 10 août: Mais que fait la police scientifique?

-Le jeudi 17 août: Les astronomes aventuriers – Les phases de la lune

1 € supplémentaire sur le tarif d’entrée pour tous les participants.

Visite de la classe à 17 h..

La Tour Nivelle

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take part in fun, scientific workshops with animators from the Espace Mendès France in Poitiers.

On the program:

-Thursday, July 27: From Toumaï to Homo Sapiens-Chemistry goes green

-Thursday, August 3: The secret of disappearing constellations

-Thursday, August 10: What are the forensic scientists up to?

-Thursday, August 17: Astronomical adventurers – The phases of the moon

1? extra on admission for all participants.

Class visit at 5 p.m.

Participe en talleres lúdicos y científicos con los animadores del Espace Mendès France de Poitiers.

En el programa:

-Jueves 27 de julio: De Toumaï a Homo Sapiens – La química se vuelve verde

-Jueves 3 de agosto: El secreto de la desaparición de las constelaciones

-Jueves 10 de agosto: ¿Qué hacen los forenses?

-Jueves 17 de agosto: Aventureros astronómicos – Las fases de la luna

1? extra en el precio de la entrada para todos los participantes.

Visita a las clases a las 17.00 horas.

Nehmen Sie an spielerischen und wissenschaftlichen Workshops mit den Betreuern des Espace Mendès France in Poitiers teil.

Auf dem Programm steht:

-Donnerstag, 27. Juli: Von Toumaï zu Homo Sapiens – Die Chemie wird grün

-Donnerstag, 3. August: Das Geheimnis der verschwundenen Sternbilder

-Donnerstag, 10. August: Was macht die Kriminalpolizei?

-Donnerstag, 17. August: Abenteuerliche Astronomen – Die Phasen des Mondes

1 ? zusätzlich auf den Eintrittspreis für alle Teilnehmer.

Besuch der Klasse um 17 Uhr.

