La Tour Nivelle – Atelier « Jouets buissonniers » La Tour Nivelle Courlay, 20 juillet 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Découvrez quelques jouets buissonniers et fabriquez votre propre charrette à boeufs avec des matériaux de récupération.

Atelier accessible à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 17:30:00. EUR.

La Tour Nivelle

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover a few old-fashioned toys and make your own ox-cart from recycled materials.

Workshop open to children aged 6 and over, accompanied by an adult.

Descubre algunos juguetes antiguos y fabrica tu propia carreta de bueyes con materiales reciclados.

El taller está abierto a niños a partir de 6 años, acompañados de un adulto.

Entdecke einige Buschspielzeuge und baue deinen eigenen Ochsenkarren aus Abfallmaterialien.

Der Workshop ist für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zugänglich.

