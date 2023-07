La Tour Nivelle – Calligraphie sur bonnet d’âne La Tour Nivelle Courlay, 13 juillet 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Après la visite de la classe 1900, initiez-vous à la calligraphie.

Chaque participant s’ entraîne à écrire un mot à la plume biseautée sur une feuille de papier, puis le reproduit sur un bonnet d’ âne.

À partir de 8 ans..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 18:00:00. EUR.

La Tour Nivelle

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



After a visit to the 1900 class, try your hand at calligraphy.

Each participant practices writing a word with a beveled pen on a sheet of paper, then reproduces it on a dunce cap.

Ages 8 and up.

Después de visitar la clase de 1900, pruebe suerte con la caligrafía.

Cada participante practica la escritura de una palabra con un bolígrafo biselado en una hoja de papel y luego la reproduce en un gorro de zahorí.

Para niños a partir de 8 años.

Nach dem Besuch des Klassenzimmers aus dem Jahr 1900 kannst du dich in die Kalligraphie einführen lassen.

Jeder Teilnehmer übt, ein Wort mit einer abgeschrägten Feder auf ein Blatt Papier zu schreiben, und kopiert es dann auf eine Eselsmütze.

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Bocage Bressuirais