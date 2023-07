La Tour Nivelle – Atelier Piquage, broderie et tricotin La Tour Nivelle Courlay, 12 juillet 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Après la visite animée de la salle de classe et la visite autonomie du musée Ernest Pérochon et du logement de l’instituteur, un atelier manuel est proposé aux enfants.

-Atelier « Piquage et broderie » pour les enfants de 6 à 10 ans.

Fabriquez votre propre marque-page à broder.

-Atelier « Tricotin » pour les plus de 10 ans.

Concevez votre tricotin et réalisez un bracelet avec de la laine..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 17:00:00. EUR.

La Tour Nivelle

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



After the animated visit of the classroom and the independent visit of the Ernest Pérochon museum and the teacher’s house, a manual workshop is proposed to the children.

-Stitching and embroidery » workshop for children from 6 to 10 years old.

Make your own bookmark to embroider.

-Knitting » workshop for children over 10 years old.

Design your own knitting and make a bracelet with wool.

Tras la visita animada del aula y la visita independiente del museo Ernest Pérochon y de la casa del profesor, se propone a los niños un taller manual.

-Taller de « costura y bordado » para niños de 6 a 10 años.

Haz tu propio marcapáginas para bordar.

-Taller « Knitting » para niños mayores de 10 años.

Diseña tu propio punto y haz una pulsera con lana.

Nach der animierten Besichtigung des Klassenzimmers und dem selbstständigen Besuch des Ernest-Pérochon-Museums und der Lehrerwohnung wird den Kindern ein Handarbeitsworkshop angeboten.

-Workshop « Stechen und Sticken » für Kinder von 6 bis 10 Jahren.

Stellen Sie Ihr eigenes Lesezeichen zum Sticken her.

-Workshop « Tricotin » für Kinder ab 10 Jahren.

Entwerfen Sie Ihr Strickzeug und stellen Sie ein Armband aus Wolle her.

