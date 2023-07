La Tour Nivelle – Jeu de piste « La folle journée de Paul » La Tour Nivelle Courlay, 11 juillet 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

C’est le jeu de piste « La folle journée de Paul » de 14 h à 16 h 30. Enquêtez avec Paul et découvrez « La folle journée » d’un écolier en 1900 au travers d’énigmes à résoudre en famille tout en s’amusant. Obtiendrez-vous une récompense ?

En complément du jeu, visitez en autonomie la salle de classe 1900, l’exposition permanente sur la vie et les œuvres de l’écrivain Ernest Pérochon et le logement de l’instituteur reconstitué..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 16:30:00. EUR.

La Tour Nivelle

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It is the treasure hunt « Paul’s crazy day » from 2 to 4:30 pm. Investigate with Paul and discover « The crazy day » of a schoolboy in 1900 through enigmas to solve as a family while having fun. Will you get a reward?

In addition to the game, visit the 1900 classroom, the permanent exhibition on the life and works of the writer Ernest Pérochon and the reconstructed teacher’s house.

Se trata de la búsqueda del tesoro « El día loco de Paul », de 14.00 a 16.30 horas. Investiga con Paul y descubre « El día loco » de un escolar en 1900 a través de enigmas que deberán resolver en familia mientras se divierten. ¿Recibirás una recompensa?

Además del juego, visite el aula de 1900, la exposición permanente sobre la vida y obra del escritor Ernest Pérochon y la casa reconstruida del profesor.

Das ist die Schnitzeljagd « Pauls verrückter Tag » von 14:00 bis 16:30 Uhr. Ermitteln Sie mit Paul und entdecken Sie den « verrückten Tag » eines Schülers im Jahr 1900 anhand von Rätseln, die Sie mit der ganzen Familie lösen und dabei Spaß haben können. Werden Sie eine Belohnung erhalten?

Zusätzlich zum Spiel können Sie das Klassenzimmer aus dem Jahr 1900, die Dauerausstellung über das Leben und die Werke des Schriftstellers Ernest Pérochon und die rekonstruierte Wohnung des Lehrers selbstständig besichtigen.

