La Tour Nivelle – Atelier « Jouets buissonniers » Courlay Courlay Catégories d’évènement: 79440

Courlay

La Tour Nivelle – Atelier « Jouets buissonniers » Courlay, 4 août 2022, Courlay. La Tour Nivelle – Atelier « Jouets buissonniers » Courlay

2022-08-04 16:30:00 – 2022-08-04 17:30:00

Courlay 79440 Courlay EUR Découvrez quelques jouets buissonniers et fabriquez votre propre charrette à boeufs avec des matériaux de récupération.

Atelier accessible à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. Découvrez quelques jouets buissonniers et fabriquez votre propre charrette à boeufs avec des matériaux de récupération.

Atelier accessible à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. +33 5 49 80 29 37 Découvrez quelques jouets buissonniers et fabriquez votre propre charrette à boeufs avec des matériaux de récupération.

Atelier accessible à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. non-communiqué

Courlay

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 79440, Courlay Autres Lieu Courlay Adresse Ville Courlay lieuville Courlay Departement 79440

Courlay Courlay 79440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courlay/

La Tour Nivelle – Atelier « Jouets buissonniers » Courlay 2022-08-04 was last modified: by La Tour Nivelle – Atelier « Jouets buissonniers » Courlay Courlay 4 août 2022 79440 Courlay

Courlay 79440