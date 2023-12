VISITE TOUR MONTPARNASSE LA TOUR MONTPARNASSE Paris, 28 décembre 2023, Paris.

LA TOUR MONTPARNASSE -OBSERVATOIRE PANORAMIQUE DE LA TOUR MONTPARNASSE.Billet daté valable pour 1 personne et 1 visite, selon calendrier d’ouverture du site. Du 01 août au 30 septembre 2023 * Du lundi au dimanche : 09h30 – 23h30Du 01 octobre au 31 décembre 2023 * Du dimanche au jeudi : 09h30 – 22h30 * Vendredis, samedis, veilles de jours fériés & jours fériés : 09h30 – 23h00La plus belle vue de Paris !Situé au sommet de la Tour Montparnasse, l’Observatoire Paris Montparnasse offre la plus belle vue de la capitale et de la tour Eiffel, de jour comme de nuit. Au 56ème étage, le site propose un parcours de visite en réalité virtuelle qui permet de découvrir de façon immersive, Paris à travers son histoire et d’admirer la ville depuis les grandes baies vitrées. Au-dessus encore, la terrasse à ciel ouvert située à 210m d’altitude offre une expérience unique de la vue de Paris à 360° ! Une expérience à couper le souffle que l’on soit Parisien ou de passage dans la capitale !

Tarif : 9.50 – 20.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 09:30

LA TOUR MONTPARNASSE 33 avenue du Maine 75015 Paris