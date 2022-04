La Tour Mataguerre et le labyrinthe de la ville médiévale Tour Mataguerre Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

La Tour Mataguerre et le labyrinthe de la ville médiévale Tour Mataguerre, 19 avril 2022, Périgueux. La Tour Mataguerre et le labyrinthe de la ville médiévale

du mardi 19 avril au vendredi 29 avril à Tour Mataguerre

Découvrez exceptionnellement la Tour Mataguerre et le labyrinthe de la ville médiévale.

Gratuit – Sans réservation

Dans le cadre de l’évènement départemental “Châteaux en Fête” Tour Mataguerre Tour Mataguerre Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T15:30:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T11:30:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Tour Mataguerre Adresse Tour Mataguerre Périgueux Ville Périgueux lieuville Tour Mataguerre Périgueux Departement Dordogne

Tour Mataguerre Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

La Tour Mataguerre et le labyrinthe de la ville médiévale Tour Mataguerre 2022-04-19 was last modified: by La Tour Mataguerre et le labyrinthe de la ville médiévale Tour Mataguerre Tour Mataguerre 19 avril 2022 Périgueux Tour Mataguerre Périgueux

Périgueux Dordogne