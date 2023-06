Visite du parc de la Tour Guérin à Couches La Tour Guérin Couches Couches Catégories d’Évènement: Couches

Saône-et-Loire Visite du parc de la Tour Guérin à Couches La Tour Guérin Couches, 16 septembre 2023, Couches. Visite du parc de la Tour Guérin à Couches 16 et 17 septembre La Tour Guérin Entrée libre Ce château habituellement fermé au public ouvre exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine. La demeure, dont les origines remontent au XIIe siècle, avait au départ une vocation militaire. Elle a été remaniée au XVe siècle pour lui donner un caractère d’habitation.

Un changement de propriétaire à la fin du XIXe siècle a entraîné des travaux d’embellissement, en particulier la réfection de la couverture en tuiles vernissées.

Le parc, dessiné au XVe siècle, comporte des ifs vieux de plus de 500 ans et une très belle charmille. La Tour Guérin 19 rue Saint-Martin 71490 Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 89 87 65 92 Cette demeure dont les origines remontent au XIIe siècle avait au départ une vocation militaire. Elle a été remaniée au XVe siècle pour lui donner un caractère d’habitation.

Le parc dessiné au XVe siècle comporte des ifs vieux de plus de 500 ans et une très belle charmille. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

