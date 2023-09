Visite libre d’un donjon du XIIIe siècle La tour du Plô Saint-Yrieix-la-Perche, 16 septembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

16 et 17 septembre La tour du Plô Gratuit. Entrée libre.

Découvrez ce donjon du XIIIe siècle, édifié par les vicomtes de Limoges et culminant à 30 mètres de haut. Il est entièrement restaurés sur trois étages et coiffé d’une terrasse panoramique.

La tour du Plô Rue de la tour du plô, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La Tour du Plô, édifiée au début du XIIIe siècle par le vicomte de Limoges, est le plus ancien monument civil de Saint-Yrieix-la-Perche. Symbole de l’autorité et de la puissance du seigneur sur la ville, elle permettait de protéger la population. Le prévôt exerçait son pouvoir de police et de justice depuis la place ovale située au pied de la Tour. C’est à sa position que fait référence le nom de « Plô », qui en occitan signifie « petit plateau » ou « place sur un point élevé ».

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

