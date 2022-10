La Tour du Doyenné et son aménagement paysager Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire

La Tour du Doyenné et son aménagement paysager Chalon-sur-Saône, 28 mai 2023, Chalon-sur-Saône. La Tour du Doyenné et son aménagement paysager

Quai de l’Hôpital Square Frank Jay Gould Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire Square Frank Jay Gould Quai de l’Hôpital

2023-05-28 – 2023-05-28

Square Frank Jay Gould Quai de l’Hôpital

Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire Visite à deux voix avec un agent du service des Espaces Verts

Au Moyen Âge, cette tour-escalier en briques et en pierres desservait les étages de la maison du doyen des chanoines de la cathédrale. En 1907, en ruines, elle fut vendue, puis démontée, mise en caisse et expédiée à Paris chez un antiquaire. Après la Première Guerre mondiale, le mécène américain Franck Jay Gould la retrouva et l’offrit à la ville.

En 1960, pour la mettre en valeur et aménager le parterre à son pied, une grande fresque florale a été créée. Depuis cette date, le massif de 380 m² et 20 000 plantes environ se pare chaque année d’un motif relatif à un évènement local, national ou international : centenaire de la Première guerre mondiale, 200 ans de la lyre bourguignonne de Chalon, 20 ans de Chalon dans la rue, Jeux olympiques, bicentenaire de la première photo…

Cette visite inédite vous permettra de découvrir tant l’histoire rocambolesque de cette tour que des plantations qui la mettent en valeur !

Réservation obligatoire au 03 85 93 15 98 Square Frank Jay Gould Quai de l’Hôpital Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Sane-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire Square Frank Jay Gould Quai de l'Hôpital Ville Chalon-sur-Saône lieuville Square Frank Jay Gould Quai de l'Hôpital Chalon-sur-Saône Departement Sane-et-Loire

La Tour du Doyenné et son aménagement paysager Chalon-sur-Saône 2023-05-28 was last modified: by La Tour du Doyenné et son aménagement paysager Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 28 mai 2023 Chalon-sur-Saône Quai de l'Hôpital Square Frank Jay Gould Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire