« Balade contée en amateurs » accompagnement artistique par H.BARDOT La Tour des Villains Le Montsaugeonnais, 22 octobre 2023, Le Montsaugeonnais.

Recherche et interprétation : Christiane CERISOT, Marie-José CLERGET, Denis COUHARD, Céline CREVISY, Gaelle DARGIER, Lucille DARMOY, Sophie DECLOIX, Francis DUPAS, Marion GOUSSET, Marie-Françoise MOREAU , Maria SKREBTSOVA

Accompagnement artistique : Hélène BARDOT

⏳Durée approximative: 1h45

‍♀️A partir de 9 ans

Formé.e.s par Hélène BARDOT, conteurs et conteuses amateurs nous donneront à voir et à entendre la fin d’un travail de 4 jours durant lesquels ils et elles se sont (ré)initié.e.s à la pratique du Conte en balade. Ils et elles vous livreront leurs histoires, réelles et/ou fictives, dans le décor idyllique de la Petite Cité de Caractère de Montsaugeon

En partenariat avec la Tour des Villains

MONTSAUGEON – Tour des Villains

Dimanche 22 octobre 2023 à 15H

☎️ Réservation: 03 25 32 52 80

Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

