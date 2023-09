Spectacle « 1907: la Révolte du Petit Vigneron » par H.BARDOT La Tour des Villains Le Montsaugeonnais, 21 octobre 2023, Le Montsaugeonnais.

Spectacle « 1907: la Révolte du Petit Vigneron » par H.BARDOT Samedi 21 octobre, 20h30 La Tour des Villains Réservation / Tarif Plein: 6€ – Réduit: 4€

Hélène BARDOT

✊ « 1907: La Révolte du Petit Vigneron»

⏳Durée: 1h15

‍♀️A partir de 14 ans

« Aver tan de bon vin e pas poder manjar de pan »…

Dans le Midi, les cours du vin sont au plus bas : C’est la crise ! Les vignerons ne se résignent pas à la misère. Face à l’indifférence du gouvernement de Clémenceau, ils

manifestent massivement et sont soutenus par la population et leurs élus : plus de 430 municipalités démissionnent… Les troupes, gendarmes et régiments, sont dépêchés et occupent militairement le Midi…

Café d’Argeliers, un matin de 1903, Marcelin Albert, viticulteur et cafetier de métier depuis plus de trente ans, coiffe son chapeau gris aux larges bords, sort, donne trois tours de clés, boucle son café et part… Inspiré, armé de mots :… Il était une fois 1907 ! »…

Histoire d’une révolte contre la misère, histoire enracinée telle une légende dans les mémoires.

À MONTSAUGEON – Tour des Villains

Samedi 21 octobre 2023 à 20H30

En partenariat avec la Tour des Villains

Tarif Plein: 6€ / Réduit: 4€

☎️ Réservation: 06 33 35 91 32

Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

La Tour des Villains Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 35 91 32 »}] [{« data »: {« author »: « FDFR 52 », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation : Marianne THOYER – UUP Design », « type »: « rich », « title »: « Programmation 33e u00e9dition Festival « Les Diseurs d’Histoires » », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230906171718-e576adb30f865feb15ad2445eec61b8d/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006971816d88e780adbcd », « thumbnail_height »: 1597, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6971816 », « thumbnail_width »: 1597, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

conte spectacle