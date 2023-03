Savoirs-faires et métiers en Pays Lingon La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Catégories d’Évènement: Haute-Marne

LE MONTSAUGEONNAIS

Savoirs-faires et métiers en Pays Lingon La Tour des Villains, 1 avril 2023, Le Montsaugeonnais. Savoirs-faires et métiers en Pays Lingon 1 et 2 avril La Tour des Villains Des chimères du Troisième Atelier de Xavier Decloux en passant par la forge de Lucas et à proximité du café associatif du Tiers Lieu de la Tour des Villains, venez profiter en famille de multiples démonstrations, ateliers et spectacles dans la cité historique de Montsaugeon, au sud de la Haute Marne !

Cette seconde édition, au delà de sa riche programmation, sera marquée par l’inauguration de l’épicerie boutique locavore dudit Tiers Lieu, par l’inauguration du label Petite Cité de Caractère attribué quelques temps avant la crise sanitaire au village viticole, et vous pourrez également profiter de la découverte des Halles du XVII° siècle du village, dont la restauration fut achevée quelques mois seulement avant l’événement.

Angeline, la souffleuse de verre vous transmettra sa passion et l’amour de son métier, et Jean-François, vous racontera l’histoire de quelques copeaux qui l’auront poussé à exercer son métier d’ébéniste à Montsaugeon. Autour d’une bière artisanale, d’une tisane locale ou d’une planche de charcuterie du terroir, vous aurez le temps de prendre le temps, auprès du feu des grandes cheminées de la Tour des Villains. Un événement proposé par la Communauté de Commune Auberive Vingeanne Montsaugeonnais, la Commune de Le Montsaugeonnais, et l’association de la Tour des Villains. La Tour des Villains 3 Rue de la Villain, 52190 Le Montsaugeonnais Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/tourdesvillains »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 verre ebenisterie Le Troisième Atelier / Xavier Decloux

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, LE MONTSAUGEONNAIS Autres Lieu La Tour des Villains Adresse 3 Rue de la Villain, 52190 Le Montsaugeonnais Ville Le Montsaugeonnais Departement Haute-Marne Lieu Ville La Tour des Villains Le Montsaugeonnais

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le montsaugeonnais/

Savoirs-faires et métiers en Pays Lingon La Tour des Villains 2023-04-01 was last modified: by Savoirs-faires et métiers en Pays Lingon La Tour des Villains La Tour des Villains 1 avril 2023 La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Le Montsaugeonnais

Le Montsaugeonnais Haute-Marne