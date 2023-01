TINTA’MARS : LE REMPART La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Catégories d’Évènement: Haute-Marne

LE MONTSAUGEONNAIS

TINTA’MARS : LE REMPART La Tour des Villains, 10 mars 2023, Le Montsaugeonnais. TINTA’MARS : LE REMPART Vendredi 10 mars, 20h00 La Tour des Villains

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie Index – Spectacle du 35e festival Tinta’mars La Tour des Villains Montsaugeon Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est Pierre est magicien. Depuis son enfance, il apprend des tours et s’entraîne à créer des illusions.

Mais pour lui, la magie ne se résume pas qu’à cela.

Il y a une magie qui relie les êtres humains entre eux, une magie qui les relie à leur environnement et au monde entier. Cette magie opère dans les mots, elle se retrouve dans des phrases qui – sans qu’on le décide – changent le cours de nos vies. Buvette et restauration sur place.

