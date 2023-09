Cet évènement est passé Visite guidée de La Tour des Anglais de Saugues et de l’exposition hommage à Lucien Gires La Tour des Anglais Saugues Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Tour des Anglais et l’exposition hommage à Lucien Gires

Dimanche 17 septembre 2023 à 15h

Gratuit Dans le cadre des 40ème Journées européennes du Patrimoine 2023 mises en place chaque année par le Ministère de la Culture, le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier en partenariat la municipalité de Saugues vous propose le dimanche 17 septembre une visite guidée de la Tour des Anglais et de l’exposition hommage à Lucien Gires. Cette visite guidée gratuite sera encadrée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier. Le rendez-vous est fixé à 15h devant l’entrée de la Tour des Anglais à Saugues. La Tour des Anglais Rue de la Tour 43170 Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

