La Tour des Bois La Tour-de-Sçay, 3 juillet 2023, La Tour-de-Sçay.

La Tour-de-Sçay,Doubs

Grimpez les 146 marches de la Tour des Bois pour découvrir, à 26m de haut, un panorama à 360°..

fin : . .

La Tour-de-Sçay 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Climb the 146 steps of the Tour des Bois to discover, at 26m high, a 360° panorama.

Suba los 146 escalones de la Tour des Bois para descubrir un panorama de 360° a 26 m de altura.

Steigen Sie die 146 Stufen des Tour des Bois hinauf, um in 26 m Höhe ein 360°-Panorama zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS