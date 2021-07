Saussy La Tour de Saussy Côte-d'Or, Saussy La tour de Saussy – exposition sur l’histoire de l’édifice La Tour de Saussy Saussy Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Des panneaux présentent l’histoire de ce bâtiment unique en France : un château d’eau construit en 1875/1879, dont la pompe relevante était mue par une éolienne ! La tour est le site “mission Bern 2020” pour la Côte-d’Or ; nos bénévoles vous présenteront la restauration en cours ; vous pourrez vous promener sur le charmant site de la combe du Mousseneux et participer à une visite commentée pour comprendre son fonctionnement passé. ### Sur place : – buvette – vente de cartes postales – vente de reproductions de tableaux (Guy VANGILBERGEN et Didier GOIZIL, deux visions de la tour) A l’issue de votre visite, nous vous inviterons à vous rendre au manège historique, seul vestige du Château des Charmes (à 1.5 km, route de Chaognay). Vous pourrez vous y rendre en utilisant le moyen de transport de l’époque : la calèche tirée par des chevaux ! ### Plus d’informations : [[http://asats.e-monsite.com/](http://asats.e-monsite.com/)](http://asats.e-monsite.com/)

Accueil en continu de 10H00 à 19H00 le samedi et le dimanche – Calèche : départ toutes les heures – 3 euros l’aller, 5 euros l’aller et retour

