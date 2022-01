La Tour de la Saint Valentin Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

La Tour de la Saint Valentin Dijon, 14 février 2022, Dijon. La Tour de la Saint Valentin Office de tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges Dijon

2022-02-14 – 2022-02-14 Office de tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges

Dijon Côte-d’Or EUR 40 Le jour de la St Valentin, Cupidon pare la tour Philippe le Bon de ses plus beaux atours pour créer une ambiance propice aux déambulations romantiques. L’Office de Tourisme de Dijon Métropole vous propose de gravir les 316 marches de la Tour pour déclarer à l’élu(e) de votre cœur tout votre amour. Notre œnologue expert vous attendra pour vous proposer une sélection de 3 vins et un verre de crémant que vous pourrez déguster en admirant à deux une vue splendide à 46 mètres de hauteur. +33 3 80 44 11 44 https://www.destinationdijon.com/visites/la-tour-de-la-saint-valentin/ Le jour de la St Valentin, Cupidon pare la tour Philippe le Bon de ses plus beaux atours pour créer une ambiance propice aux déambulations romantiques. L’Office de Tourisme de Dijon Métropole vous propose de gravir les 316 marches de la Tour pour déclarer à l’élu(e) de votre cœur tout votre amour. Notre œnologue expert vous attendra pour vous proposer une sélection de 3 vins et un verre de crémant que vous pourrez déguster en admirant à deux une vue splendide à 46 mètres de hauteur. Office de tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges Dijon

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Office de tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges Ville Dijon lieuville Office de tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

La Tour de la Saint Valentin Dijon 2022-02-14 was last modified: by La Tour de la Saint Valentin Dijon Dijon 14 février 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or