Autour du Pot La Tour de Grès, 27 mars 2023, Louches.

Découverte de l’atelier de poterie

La Tour de Grès 528 route de Licques 62610 Louches Louches 62610 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Sera proposé des visites et découvertes de l’atelier de poterie :

– Démonstrations de tournage au tour moderne ou au tour antique.

– Présentations de l’évolution de l’histoire de la Céramique a travers les âges grâce à des extraits d’ouvrages, des dessins et fac similés historiques fait à l’atelier.

– Présentation de la décoration, l’émaillage et la cuisson des céramiques en four électrique et dans un four a bois.

Etant habitué aux animations en musées et site archéologiques et aux animations scolaires, ces présentations seront pour tous les âges et toute la famille.



La Tour de Grès