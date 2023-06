Découvrez une tour du XIIIe siècle La tour d’Anglemein Rambervillers, 16 septembre 2023, Rambervillers.

Le propriétaire de la tour vous guide dans les entrailles médiévales de la ville de Rambervillers et vous fait découvrir les dernières mises en valeur de ce patrimoine historique en compagnie des artisans qui ont contribué à sa sauvegarde.

Vous pourrez voir un diporama de la mise en œuvre des pratiques artisanales utilisées, ainsi qu’une exposition d’objets insolites.

La tour d'Anglemein 13 rue Docteur Lardier 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est La tour d'Anglemein est la dernière tour d'angle de l'enceinte de fortification médiévale de Rambervillers, située à l'extrémité est de la cité. Érigée au XIIIe siècle (vers 1255) par l'évêque de Metz, Jacques de Lorraine, elle a servi à faire le guet jusqu'à la guerre de 1870. L'édifice a été restauré en 2005.

La tour d’Anglemein est un élément de fortification de la ville de Rambervillers, réalisé au XIIIe siècle et inscrit au titre des Monuments Historiques. Elle est mise en valeur depuis 2002. Parking devant l’accès situé place de la légion d’honneur

