Les Nuits du Château – Festival de Danse de La Tour d’Aigues – 5 ème édition Le château de La Tour d’Aigues, 6 juillet 2023, La Tour-d'Aigues.

Retrouver enfin la Danse, la Culture et le Patrimoine dans le cadre magnifique du Château de la Tour d’Aigues, pour vivre ensemble cet incroyable moment de partage que seul le spectacle vivant est capable d’offrir..

2023-07-06 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-09 00:00:00. .

Le château de La Tour d’Aigues place Jean Jaurès

La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



To finally find Dance, Culture and Heritage in the magnificent setting of the Château de la Tour d’Aigues, to live together this incredible moment of sharing that only live performance is capable of offering.

Encontrar por fin Danza, Cultura y Patrimonio en el magnífico marco del Château de la Tour d’Aigues, vivir juntos este increíble momento de compartir que sólo las artes escénicas pueden ofrecer.

Endlich wieder Tanz, Kultur und Kulturerbe in der herrlichen Umgebung des Schlosses La Tour d’Aigues, um gemeinsam diesen unglaublichen Moment des Teilens zu erleben, den nur die darstellende Kunst zu bieten vermag.

