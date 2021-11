La Tour-d'Aigues La Tour-d'Aigues La Tour-d'Aigues, Vaucluse La Tour d’Aigues fête Noël La Tour-d’Aigues La Tour-d'Aigues Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues

Vaucluse

La Tour d’Aigues fête Noël La Tour-d’Aigues, 3 décembre 2021, La Tour-d'Aigues. La Tour d’Aigues fête Noël Mairie de La Tour d’Aigues Coeur du village La Tour-d’Aigues

2021-12-03 14:00:00 – 2021-12-03 18:30:00 Mairie de La Tour d’Aigues Coeur du village

La Tour-d’Aigues Vaucluse La Tour-d’Aigues La Tour d’Aigues fête Noël:



Marché de Noël – artisans, décorations, produits artisanaux, spécialités locales… brijou84@sfr.fr Mairie de La Tour d’Aigues Coeur du village La Tour-d’Aigues

dernière mise à jour : 2021-11-22 par Luberon Sud Tourisme

Détails Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues, Vaucluse Autres Lieu La Tour-d'Aigues Adresse Mairie de La Tour d'Aigues Coeur du village Ville La Tour-d'Aigues lieuville Mairie de La Tour d'Aigues Coeur du village La Tour-d'Aigues