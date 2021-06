La Tour-d'Aigues chateau de la tour d'Aigues La Tour-d'Aigues, Vaucluse Poétique de l’air – Isa Barbier chateau de la tour d’Aigues La Tour-d'Aigues Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues

Vaucluse

Poétique de l’air – Isa Barbier chateau de la tour d’Aigues, 1 juillet 2021 09:30-1 juillet 2021 17:30, La Tour-d'Aigues. 1 juillet – 30 septembre 3.50; 1.50 Exposition des oeuvres de l’artiste Isa Barbier Le château de La Tour d’Aigues devient l’écrin des œuvres d’Isa Barbier. Fils, points de cire, plumes, miroirs, ses installations sculptent délicatement l’espace, révèlent l’insaisissable beauté du vide.

Temps suspendus, les œuvres interrogent la présence, cherchant les limites de son apparition et de sa disparition.

Juillet -Août: du lundi au samedi de 9:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

Septembre: du lundi au samedi de 9:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 chateau de la tour d’Aigues place jean jaurès 84240 84240 La Tour-d’Aigues Vaucluse jeudi 1er juillet – 09h30 à 13h00

Catégories d'évènement: La Tour-d'Aigues, Vaucluse