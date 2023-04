Marché Potier de La Tour d’Aigues chateau de la tour d’Aigues, 1 mai 2023 09:00, La Tour-d'Aigues.

L’association « Magie d’Argile » vous invite à une journée dédiée à la céramique sur la Place emblématique du château à la Tour d’Aigues le 1er mai prochain.

À cette occasion, 33 céramistes professionnels confirmés exposeront leur travail (art de la table, bijoux, décoration, sculpture) et leurs différentes techniques de production (grès, porcelaine, faïence, raku, terres enfumées, etc.)

Nous serons ravies de vous retrouver à nouveau autour des nombreuses animations qui seront proposées tout au long de la journée dans une ambiance festive :

• l’incontournable atelier terre pour les enfants

• Albrecht Schönerstedt réalisera une démonstration de sculpture

• la vente de bols solidaires

• la loterie pour élire le plus beau stand (2 tirages dans la journée)

Venez nombreux pour une journée toujours plus riche d’échanges, de rencontres et de plaisir des yeux !

En partenariat avec la Mairie et le château de la Tour d’Aigues, sous l’égide de l’association Terres de Provence.

chateau de la tour d’Aigues place jean jaurès 84240 La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse